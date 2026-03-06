Литовская разведка: Лукашенко пойдет на конфронтацию

Литовская разведка: Лукашенко пойдет на конфронтацию5
- 6.03.2026, 18:49
- 10,932
Россия может напасть на страны Балтии в ближайшие годы.
Москва может быть готова к ограниченному военному конфликту в Балтийском регионе в течение одного-двух лет после заключения мирного соглашения с Украиной. Об этом, как пишет LRT, говорится в ежегодном докладе об угрозах национальной безопасности, подготовленном Департаментом государственной безопасности и Министерством обороны Литвы.
В докладе говорится, что Россия продемонстрировала замечательную способность преодолевать экономические трудности, большие потери среди войск и международные санкции. И даже продолжая войну в Украине ей удается наращивать военный потенциал вдоль восточной границы НАТО.
«Если Россия продолжит военные действия против Украины с той же интенсивностью, что и в последние четыре года, то это потребует значительных людских и финансовых ресурсов, поэтому возможности России представлять военную угрозу для других государств останутся ограниченными», — отмечают эксперты.
Наихудший сценарий, по их мнению, возможен после заключения мирного соглашения и снятия с России большинства международных санкций. В этом случае Москва может быть готова к ограниченному военному конфликту в Балтийском регионе в течение одного-двух лет и к крупномасштабному конфликту с НАТО в течение шести-десяти лет.
«В долгосрочной перспективе Россия, вероятно, создаст армию, которая будет не только на 30−50% больше, чем до войны, но и относительно современной», — говорится в докладе.
«Отношения останутся конфронтационными»
Что касается Беларуси, то, как отмечают литовские спецслужбы, Лукашенко в последнее время хоть и стремился ослабить напряженность в отношениях с западными странами, но вряд ли откажется от своей авторитарной политики. А его отношения с Литвой и другими странами-соседями останутся конфронтационными.
Минск использует политических заключенных в качестве инструмента давления, а любое улучшение экономических связей с Западом не заменит растущую зависимость Беларуси от России, констатируют авторы доклада.