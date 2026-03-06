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СМИ рассказали о новых украинских героях

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  • 6.03.2026, 19:03
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СМИ рассказали о новых украинских героях

Их около 141 тысячи.

Во время полномасштабной войны украинские энергетики стали символом устойчивости и восстановления инфраструктуры, отмечает Forbes.

Издание подчеркивает, что после массированных атак России на энергетическую систему именно работники отрасли обеспечивают восстановление электроснабжения миллионов граждан.

По данным Forbes, в украинской электроэнергетике трудятся около 141 тыс. человек. Более трети из них — примерно 55 тыс. — работают в крупнейшем частном энергохолдинге страны, ДТЭК, принадлежащем бизнесмену Ринату Ахметову.

Несмотря на лидерство на рынке, энергетическая отрасль традиционно считается одной из самых сложных с точки зрения репутации, отмечает CEO Reputation Capital Group Олег Кершис: «Энергетика — репутационно одна из самых сложных отраслей экономики в любой стране».

Однако полномасштабная война изменила восприятие отрасли. Несмотря на разрушения инфраструктуры и длительные отключения электроэнергии, большинство потребителей сохраняют положительное отношение к энергетическим компаниям.

Согласно опросу, проведенному в конце 2025 года, во время отключений продолжительностью более 12 часов 75% респондентов положительно оценивали работу ДТЭК.

«Война превратила ДТЭК в новый бренд — компанию-героя, которая восстанавливает свет и поддерживает его», — отметила руководитель коммуникаций одной из крупных частных компаний, пожелавшая остаться анонимной из-за конфликта интересов, цитирует Forbes.

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