Алесь Беляцкий: Санкции нельзя ослаблять

Алесь Беляцкий: Санкции нельзя ослаблять2
- 6.03.2026, 19:14
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Бывший политзаключенный обратился к ЕС и Великобритании.
Нобелевский лауреат, бывший узник совести Алесь Беляцкий в интервью The Times, что именно санкции подтолкнули власти Беларуси к постепенному освобождению политзаключённых. По его словам, страны ЕС и Великобритания не должны ослаблять ограничения.
«Без политических и экономических санкций мы бы остались в тюрьме. Только резкое ухудшение экономической ситуации в Беларуси в последние месяцы заставило власти искать выход», — заявил правозащитник.
Беляцкий подчеркнул, что ослабление санкций, как это произошло со стороны США во время переговоров с Лукашенко, не должно повторяться, поскольку именно ограничения «создали необходимые рычаги для переговоров по освобождению людей».