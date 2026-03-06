Алесь Беляцкий: Санкции нельзя ослаблять 2 6.03.2026, 19:14

2,300

Бывший политзаключенный обратился к ЕС и Великобритании.

Нобелевский лауреат, бывший узник совести Алесь Беляцкий в интервью The Times, что именно санкции подтолкнули власти Беларуси к постепенному освобождению политзаключённых. По его словам, страны ЕС и Великобритания не должны ослаблять ограничения.

«Без политических и экономических санкций мы бы остались в тюрьме. Только резкое ухудшение экономической ситуации в Беларуси в последние месяцы заставило власти искать выход», — заявил правозащитник.

Беляцкий подчеркнул, что ослабление санкций, как это произошло со стороны США во время переговоров с Лукашенко, не должно повторяться, поскольку именно ограничения «создали необходимые рычаги для переговоров по освобождению людей».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com