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Алесь Беляцкий: Санкции нельзя ослаблять

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  • 6.03.2026, 19:14
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Алесь Беляцкий: Санкции нельзя ослаблять

Бывший политзаключенный обратился к ЕС и Великобритании.

Нобелевский лауреат, бывший узник совести Алесь Беляцкий в интервью The Times, что именно санкции подтолкнули власти Беларуси к постепенному освобождению политзаключённых. По его словам, страны ЕС и Великобритания не должны ослаблять ограничения.

«Без политических и экономических санкций мы бы остались в тюрьме. Только резкое ухудшение экономической ситуации в Беларуси в последние месяцы заставило власти искать выход», — заявил правозащитник.

Беляцкий подчеркнул, что ослабление санкций, как это произошло со стороны США во время переговоров с Лукашенко, не должно повторяться, поскольку именно ограничения «создали необходимые рычаги для переговоров по освобождению людей».

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