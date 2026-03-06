Зеленский приехал на Донбасс и вспомнил о Лукашенко

Зеленский приехал на Донбасс и вспомнил о Лукашенко18
- 6.03.2026, 19:37
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Украинский президент заявил, что зло нужно остановить.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Донецкую область, где российские оккупанты, по его словам, готовят весеннее наступление.
Об этом сообщает президент Украины в «Фейсбуке».
«Дружковка, Краматорск, Славянск и другие города. Россияне не отказываются от войны и здесь, на Донетчине, весной планируют наступление. Очень важно, чтобы наши позиции были сильными и чтобы бригады были обеспечены всем необходимым», — подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что украинские защитники держатся достойно, а аналогично должны действовать дипломатия и весь украинский народ.
«Всем нашим партнерам — в Америке, в Европе и где угодно — нужно ясно понимать: Путин, иранский режим, Северная Корея, Лукашенко и другие подобные силы объединяются только для того, чтобы делать то, что хотят, как это происходит с нашим Донбассом», — добавил президент Украины.
Зеленский заявил, что зло нужно остановить, чем украинские воины и занимаются на Донбассе.