Зеленский приехал на Донбасс и вспомнил о Лукашенко 18 6.03.2026, 19:37

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Украинский президент заявил, что зло нужно остановить.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Донецкую область, где российские оккупанты, по его словам, готовят весеннее наступление.

Об этом сообщает президент Украины в «Фейсбуке».

«Дружковка, Краматорск, Славянск и другие города. Россияне не отказываются от войны и здесь, на Донетчине, весной планируют наступление. Очень важно, чтобы наши позиции были сильными и чтобы бригады были обеспечены всем необходимым», — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что украинские защитники держатся достойно, а аналогично должны действовать дипломатия и весь украинский народ.

«Всем нашим партнерам — в Америке, в Европе и где угодно — нужно ясно понимать: Путин, иранский режим, Северная Корея, Лукашенко и другие подобные силы объединяются только для того, чтобы делать то, что хотят, как это происходит с нашим Донбассом», — добавил президент Украины.

Зеленский заявил, что зло нужно остановить, чем украинские воины и занимаются на Донбассе.

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