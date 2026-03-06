закрыть
11 июня 2026, четверг, 20:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рейтинг Путина обвалился

9
  • 6.03.2026, 19:38
  • 14,356
Рейтинг Путина обвалился

В России все меньше сторонников войны.

Рейтинг Путина, согласно государственному ВЦИОМ, достиг минимума с начала войны — ему доверяют меньше трети. До минимума упали и поддержка «Единой России», и число сторонников войны, пишет Telegram-канал «Можем объяснить».

Последние опросы государственного ВЦИОМ и независимого «Левада-Центра» показали снижение доверия президенту и «Единой России» и усталость от войны.

Из опубликованных сегодня данных следует, что в конце февраля только 32,1% россиян назвали Путина в ответ на просьбу назвать любого политика, которому они доверяют (открытый опрос ВЦИОМ). Это минимальный результат за все время войны с Украиной. Пик доверия Путину был зафиксирован в марте 2024-го — 48,8%, с тех пор оно снизилось в полтора раза.

Антирекорд за все время войны показала и «Единая Россия» — за полгода до выборов в Думу проголосовать за партию власти готовы только 31,8% россиян. В данном случае опрос был закрытым, то есть респонденты выбирали вариант из предложенных. Другие партии пользуются еще меньше популярностью — они набрали 6-10%. При этом 12% опрошенных вообще не хотят участвовать в выборах или собираются испортить бюллетень.

Уже две трети россиян (67%) хотят мирных переговоров с Украиной, свидетельствует опрос Левада-Центра. Число сторонников продолжения войны, наоборот, снизилось до 24%. Рост запроса на мир и уменьшение поддержки войны прослеживается в опросах Левады с осени 2024 года. И сейчас по обеим категориям это рекордные показатели.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный
Решится ли Путин на это
Решится ли Путин на это Дмитрий Кулеба
Ловушка Лукашенко
Ловушка Лукашенко Петр Олещук