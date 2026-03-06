Рейтинг Путина обвалился 9 6.03.2026, 19:38

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В России все меньше сторонников войны.

Рейтинг Путина, согласно государственному ВЦИОМ, достиг минимума с начала войны — ему доверяют меньше трети. До минимума упали и поддержка «Единой России», и число сторонников войны, пишет Telegram-канал «Можем объяснить».

Последние опросы государственного ВЦИОМ и независимого «Левада-Центра» показали снижение доверия президенту и «Единой России» и усталость от войны.

Из опубликованных сегодня данных следует, что в конце февраля только 32,1% россиян назвали Путина в ответ на просьбу назвать любого политика, которому они доверяют (открытый опрос ВЦИОМ). Это минимальный результат за все время войны с Украиной. Пик доверия Путину был зафиксирован в марте 2024-го — 48,8%, с тех пор оно снизилось в полтора раза.

Антирекорд за все время войны показала и «Единая Россия» — за полгода до выборов в Думу проголосовать за партию власти готовы только 31,8% россиян. В данном случае опрос был закрытым, то есть респонденты выбирали вариант из предложенных. Другие партии пользуются еще меньше популярностью — они набрали 6-10%. При этом 12% опрошенных вообще не хотят участвовать в выборах или собираются испортить бюллетень.

Уже две трети россиян (67%) хотят мирных переговоров с Украиной, свидетельствует опрос Левада-Центра. Число сторонников продолжения войны, наоборот, снизилось до 24%. Рост запроса на мир и уменьшение поддержки войны прослеживается в опросах Левады с осени 2024 года. И сейчас по обеим категориям это рекордные показатели.

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