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Три новости седьмого дня войны

  • Аркадий Дубнов
  • 6.03.2026, 21:13
  • 14,070
Три новости седьмого дня войны

Они впечатлили необыкновенно.

Три новости седьмого дня американо-израильской войны с Ираном из США, Израиля и России впечатлили необыкновенно:

– Трамп, проснувшись сегодня утром по вашингтонскому времени, немедленно потребовал «полной и безусловной капитуляции» Тегерана, заявив, что «не будет никакой сделки с Ираном и только после выбора великого и приемлемого лидера, мы вместе с союзниками будем работать, чтобы отвести Иран от края разрушения». Значит ли это, что Трамп устал и готовится нащупать точку выхода из войны, сказать трудно. Также неизвестно, согласована ли с израильским союзником готовность работать указанным выше образом.

– Едва ли не все израильские медиа сообщили о нанесенном сегодня массированном ударе по глубокому бункеру под Тегераном, в котором не успел укрыться покойный ныне верховный лидер Хаменеи перед первой израильской атакой ранним утром 28 февраля. Говорится об операции, в которой приняли участие не менее 50 самолетов, сбросивших около 100 сверхтяжелых бомб на бункер, в котором, как предполагается, находились высокопоставленные иранские руководители. Не исключаю, что именно это сообщение вдохновило президента США на оглашение своего ультиматума. Что будет, если оставшиеся в живых аятоллы откажутся его принять, Трамп не указал.

– И наконец, третья новость из Москвы, где ведущие российские информагентства, Интерфакс — вчера, а РБК — сегодня, со ссылкой на КСИР, сообщили фейковую новость об ударе тяжелой, весом в одну тонну, баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион. Заметим, что в уважающих себя медиа считается дурным тоном серьезно ссылаться на источники в иранском КСИР, которые пару дней назад уже успели «похоронить» израильского премьера Нетаньяху. Но похоже, что перед ИФ и РБК, структурами негосударственными, сегодня поставлены несколько менее профессиональные задачи…

Жаль, если так.

Аркадий Дубнов, Telegram

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