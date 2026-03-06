Почем тюльпаны в Минске перед 8 марта 9 6.03.2026, 21:18

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Масштабное наступление тюльпанов на Минск уже началось.

Пятница — последний рабочий день перед 8 марта, мужчины скупают цветы. Стандартная цена в цветочных магазинах — 5 рублей за цветок. Готовые букеты со скидкой журналисты обнаружили в «Гиппо». Три тюльпана в упаковке стоят 8,99 рублей, дешевле трех рублей за цветок. 5 тюльпанов — 14,99 рублей, пишет «Салiдарнасць».

Например, в «Евроопт» цены на один рубль дороже — 9,99 за три цветка, 15,99 — за пять.

В магазине сети «Соседи» букет из трех тюльпанов — 8,99 рублей.

На улице возле станции метро «Академия наук» большой выбор цветов и сортов тюльпанов. Все по 5 рублей.

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