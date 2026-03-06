В Калинковичах с молотка ушел рынок

В Калинковичах с молотка ушел рынок3
- 6.03.2026, 22:01
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Цена вопроса — 93 тысячи рублей.
В Калинковичах на аукционе продали рынок за 93 тысячи рублей. Информация об этом размещена на сайте «БУТБ-Имущество».
Речь идет о торговых рядах на улице Марата, 1 площадью 453,9 кв. м. Начальная стоимость объекта составляла 88 605 рублей, при этом участие в торгах принял только один покупатель.
Новый владелец сможет использовать помещение не только как рынок. В здании также допускается размещение кафе или ресторана, объектов бытовых услуг, гостиницы, а также культурных или развлекательных площадок.