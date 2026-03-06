закрыть
11 июня 2026, четверг, 23:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Калинковичах с молотка ушел рынок

3
  • 6.03.2026, 22:01
  • 3,022
В Калинковичах с молотка ушел рынок

Цена вопроса — 93 тысячи рублей.

В Калинковичах на аукционе продали рынок за 93 тысячи рублей. Информация об этом размещена на сайте «БУТБ-Имущество».

Речь идет о торговых рядах на улице Марата, 1 площадью 453,9 кв. м. Начальная стоимость объекта составляла 88 605 рублей, при этом участие в торгах принял только один покупатель.

Новый владелец сможет использовать помещение не только как рынок. В здании также допускается размещение кафе или ресторана, объектов бытовых услуг, гостиницы, а также культурных или развлекательных площадок.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный
Решится ли Путин на это
Решится ли Путин на это Дмитрий Кулеба
Ловушка Лукашенко
Ловушка Лукашенко Петр Олещук