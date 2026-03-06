«Мы в цинковом гробу приедем?» 25 6.03.2026, 22:13

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Российские студенты отказались ехать на войну в Украину.

Кампания властей по вербовке студентов в войска беспилотных систем, развернутая по всей России на фоне проблем с восполнением потерь на фронте в Украине, затронула уже минимум 91 вуз и более 100 техникумов страны. Однако молодые россияне не спешат откликаться на такую попытку рекрутинга, в реальности предполагающую отправку на фронт.

Так, в Воронежском госуниверситете инженерных технологий студенты без энтузиазма восприняли попытку мотивировать их на «защиту родины» в Украине, за что получили отповедь декана факультета управления и информатики в технологических системах Алексея Скрыпникова.

«Поднимите руки, кто себя считает мужчиной. Есть тут мужчины или нет в аудитории? Нет? Мне стыдно за вас! Снимите брюки, наденьте юбки и повесть себе бантики. И бороду себе опалите, чтобы не было ничего… Вы мужчины или нет? Мамки вас кем вырастили? Слюнтяи вы? Или вы все-таки будущие отцы? Или мы будем сдаваться, говорить «Хохлы, мы сдаемся»? Как вы себе это представляете?» — заявил представитель вуза во время собрания в феврале. Его высказывания, записанные учащимися, опубликовала «Верстка».

Декан заявил студентам, что украинские военные якобы «колют свастику не только на теле, но и в сердце», а также рассказал, что бойцы ВСУ убивают беременных женщин, детей и издеваются над пожилыми мирными жителями — все это, по признанию Скрыпникова, он видел «по федеральному каналу».

Декан подкрепил свои аргументы ссылкой на то, что украинцы якобы кастрируют пленных российских военных и заполняют им задний проход монтажной пеной. «Как вы будете смотреть девочкам своим в глаза, когда их будут насиловать? … Представьте, как ее будут насиловать фашисты. Подумали о том, как вашу мамку будут… издеваться?» — заявил он.

По мнению Скрыпникова, студенты считают, что война «их не касается» из-за отсрочки. «Половина из вас еще и нормально не учится, спекулируете, работаете. 10% из вас пытаются демагогию разводить. Вам чем-то кто-то обязан? Или вы думаете государство для вас должно сделать все? Ничего оно вам не должно!» — разразился руководитель факультета, получив в ответ «ропот аудитории».

«Воспитательную беседу» со студентами, отказавшимися идти на войну после визита вербовщиков, в феврале провела и директор Новосибирского колледжа транспортных технологий Мария Кирсанова. Она собрала старшекурсников в аудитории и обвинила их в трусости, заявив о «шоке» из-за того, что часть присутствовавших идет учиться ради отсрочки от армии.

«Начинаешь разговаривать с 18-летними, с вами. Ребята, ну Родина требует, надо! А в ответ: «Да, что мы в цинковом гробу приедем, что ли?». Откуда в вас этот страх? А кто будет защищать нас? Я говорю: идите сейчас по контракту, вы получите диплом. Потому что сейчас набираются новые войска, вот почему такая потребность. Вы что, трусы все здесь, сидите, боитесь за жизнь за свою?» — заявила директор.

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