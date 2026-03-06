РЖД выставили на торги небоскреб в «Москве-сити» 9 6.03.2026, 23:11

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После миллиардных убытков.

Российские железные дороги (РЖД) на фоне миллиардных убытков выставили на торги небоскреб Moscow Towers в деловом центре «Москва-сити». Соответствующее уведомление появилось на портале холдинга. Стартовая стоимость 376 тыс. кв. м офисных площадей будет предоставлена по запросу, дата аукциона пока не назначена, говорится в сообщении госмонополии.

Холдинг приобрел офисную часть небоскреба в 2024 году за 193,1 млрд рублей при организационной поддержке ВЭБ.РФ. Однако, по данным консультантов, работавших с объектом, РЖД требовалось вложить еще примерно половину этой суммы в отделку помещений, из-за чего переезд подразделений компании в «Москву-сити» затягивался. В конце прошлого года правительство поручило реализовать актив, включив продажу в инвестпрограмму на 2026 год. Как сообщил источник РБК, близкий к монополии, сделка должна быть безубыточной для холдинга.

Помимо небоскреба, РЖД планируют продать здание Рижского вокзала в Москве (стартовая цена — 4 млрд рублей, торги назначены на 15 апреля), депо Лихоборы (около 3,5 млрд), филиал на улице Красная сосна (2 млрд), а также 49% акций Федеральной грузовой компании (ФГК), ожидаемый доход от реализации которой оценивается в 44 млрд рублей. Покупатель на этот актив пока не найден. Всего холдинг намерен выручить от продажи непрофильных активов около 200 млрд рублей, следует из отчетности по РСБУ за 2025 год.

Массовая распродажа имущества стала вынужденной мерой на фоне резкого ухудшения финансового положения РЖД. По итогам января—сентября 2025 года компания впервые с 2020 года получила чистый убыток в 4,4 млрд рублей против прибыли 44 млрд годом ранее. Общий долг монополии приближается к $50 млрд, а процентные расходы за девять месяцев 2025 года выросли вдвое, достигнув 332 млрд рублей из-за высокой ключевой ставки. Ситуацию усугубляет устойчивое падение грузоперевозок, которое продолжается четвертый год подряд: по итогам 2025 года погрузка сократилась до 1,1 млрд тонн — минимального уровня с 2009 года.

На этом фоне РЖД, как пишет The Moscow Times, были вынуждены сократить инвестпрограмму на 2026 год на четверть (до 713,6 млрд рублей), отправить часть сотрудников в неоплачиваемые отпуска и начать сокращения персонала. Компания обращалась в правительство с просьбой выделить 200 млрд рублей из бюджета, но Минфин отказал, выделив лишь 65 млрд. Вместо этого власти утвердили пакет поддержки объемом до 1,3 трлн рублей, включающий реструктуризацию долга и распродажу активов. С 1 марта 2026 года также будет введено внеплановое повышение грузовых тарифов на 1%, которое, по расчетам Reuters, принесет РЖД дополнительно 22,3 млрд рублей.

«РЖД, фактически, обанкротились и не имеют шансов выбраться из дыры самостоятельно», — прокомментировал ситуацию старший научный сотрудник NEST Centre в Лондоне Сергей Алексашенко.

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