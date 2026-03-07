Канада и США возобновили торговые переговоры 5 7.03.2026, 2:33

3,334

После почти полугодового перерыва.

Канада и Соединенные Штаты впервые с октября 2025 года возобновили торговые переговоры, приостановленные по решению президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает CBC.

6 марта переговорщик от Канады, министр Доминик Леблан, встретился в Вашингтоне с американским торговым представителем Джеймисоном Гриром.

После завершения встречи Леблан удержался от комментариев СМИ.

США продолжают взимать «карательные» тарифы Трампа с канадской стали, алюминия, машиностроительной продукции и многих других категорий товаров. Поскольку пришло время и для переговоров по обновлению торгового соглашения между Канадой, США и Мексикой (CUSMA), Канада планирует в рамках этих переговоров попробовать избавиться от тарифов против самых важных для нее сфер экономики.

Это предоставляет США дополнительные «рычаги», чтобы торговаться за желаемые для себя изменения – как, например, по доступу на рынок молочной продукции в Канаде и применению правил, обязывающих американские стриминговые платформы предлагать канадский контент.

Остается угроза, что США захотят в целом «похоронить» соглашение CUSMA и превратить его в отдельные торговые соглашения с Канадой и Мексикой, что сделает Канаду еще более уязвимой к тарифному давлению Трампа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com