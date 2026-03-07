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Канада и США возобновили торговые переговоры

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  • 7.03.2026, 2:33
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Канада и США возобновили торговые переговоры

После почти полугодового перерыва.

Канада и Соединенные Штаты впервые с октября 2025 года возобновили торговые переговоры, приостановленные по решению президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает CBC.

6 марта переговорщик от Канады, министр Доминик Леблан, встретился в Вашингтоне с американским торговым представителем Джеймисоном Гриром.

После завершения встречи Леблан удержался от комментариев СМИ.

США продолжают взимать «карательные» тарифы Трампа с канадской стали, алюминия, машиностроительной продукции и многих других категорий товаров. Поскольку пришло время и для переговоров по обновлению торгового соглашения между Канадой, США и Мексикой (CUSMA), Канада планирует в рамках этих переговоров попробовать избавиться от тарифов против самых важных для нее сфер экономики.

Это предоставляет США дополнительные «рычаги», чтобы торговаться за желаемые для себя изменения – как, например, по доступу на рынок молочной продукции в Канаде и применению правил, обязывающих американские стриминговые платформы предлагать канадский контент.

Остается угроза, что США захотят в целом «похоронить» соглашение CUSMA и превратить его в отдельные торговые соглашения с Канадой и Мексикой, что сделает Канаду еще более уязвимой к тарифному давлению Трампа.

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