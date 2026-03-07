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Украина отвергла ультиматум Венгрии

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  • 7.03.2026, 4:22
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Украина отвергла ультиматум Венгрии
Андрей Сибига

Киев не реагирует на шантаж Будапешта.

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал ультиматум Венгрии по восстановлению транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

«Украина ультиматумов не принимает», — сказал во время общения с журналистами в пятницу, 6 марта, сообщает «Интерфакс-Украина».

Министр напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский четко высказался накануне, отметив, что инфраструктура «Дружбы» была атакована Россией.

Зеленский уточнил, что нефтепровод, серьезно поврежденный в результате российских ударов в конце января, может быть восстановлен в течение одного–полутора месяцев.

Ранее государственный секретарь при министерстве энергетики Венгрии Габор Чепек заявил, что венгерское правительство дало Украине три дня на восстановление транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» и на допуск инспекторов.

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