Украина отвергла ультиматум Венгрии

Украина отвергла ультиматум Венгрии16
- 7.03.2026, 4:22
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Киев не реагирует на шантаж Будапешта.
Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал ультиматум Венгрии по восстановлению транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».
«Украина ультиматумов не принимает», — сказал во время общения с журналистами в пятницу, 6 марта, сообщает «Интерфакс-Украина».
Министр напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский четко высказался накануне, отметив, что инфраструктура «Дружбы» была атакована Россией.
Зеленский уточнил, что нефтепровод, серьезно поврежденный в результате российских ударов в конце января, может быть восстановлен в течение одного–полутора месяцев.
Ранее государственный секретарь при министерстве энергетики Венгрии Габор Чепек заявил, что венгерское правительство дало Украине три дня на восстановление транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» и на допуск инспекторов.