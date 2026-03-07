Украина отвергла ультиматум Венгрии 16 7.03.2026, 4:22

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Андрей Сибига

Киев не реагирует на шантаж Будапешта.

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал ультиматум Венгрии по восстановлению транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

«Украина ультиматумов не принимает», — сказал во время общения с журналистами в пятницу, 6 марта, сообщает «Интерфакс-Украина».

Министр напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский четко высказался накануне, отметив, что инфраструктура «Дружбы» была атакована Россией.

Зеленский уточнил, что нефтепровод, серьезно поврежденный в результате российских ударов в конце января, может быть восстановлен в течение одного–полутора месяцев.

Ранее государственный секретарь при министерстве энергетики Венгрии Габор Чепек заявил, что венгерское правительство дало Украине три дня на восстановление транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» и на допуск инспекторов.

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