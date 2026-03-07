Медведева спустили с цепи 15 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

7.03.2026, 9:58

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Своего «двиньте» и себя вместе с ним.

Медведева спустили на Трампа:

«Сначала американцы убивают лидера Ирана и начинают большую войну на Ближнем Востоке… А слабо еще за новую войну выдвинуть главу Белого дома на Нобелевскую премию мира? Ведь, как точно отметил Оруэлл, война — это мир!»

Оруэлла цитирует. Не забыл еще, любитель угрожать ядерным оружием. Но почему это Медведев заделался советчиком по выдвижению Трампа?

Своего «миротворца» мало? Он же в Кремле сидит – вот и выдвигайте Путина на нобелевку мира, Медведев. И себя вместе с ним. Трамп только начал, вы же с Путиным на пятый год своего миротворчества пошли. У вас заслуг больше.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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