Сокращенные трудовые дни в 2026 году: когда белорусы уйдут с работы пораньше 2 7.03.2026, 10:14

3,802

В Минтруда назвали даты.

Продолжительность рабочего времени накануне госпраздника сокращается на один час. Ближайший такой день — 7 марта, пишет Myfin.by.

Ближайший праздничный день — 8 марта. «Для работников с пятидневной рабочей неделей сокращенного предпраздничного дня в марте нет, так как День женщин выпадает на воскресенье (правило работает только для дней, непосредственно предшествующих праздничным)», — поясняли ранее в Минтруда.

Для работников с шестидневной рабочей неделей суббота 7 марта будет сокращена на 1 час (предпраздничный день).

По информации министерства, в 2026 году при пятидневной рабочей неделе предпраздничными рабочими днями являются 20 апреля, 30 апреля, 8 мая, 2 июля, 6 ноября, 24 декабря и 31 декабря. При шестидневной рабочей неделе — 7 марта, 20 апреля, 30 апреля, 8 мая, 2 июля, 6 ноября, 24 декабря и 31 декабря.

Для тех, кто на неполном рабочем времени, день перед праздником сокращается пропорционально их рабочему времени.

Будут ли переносы рабочих дней в 2026 году

В 2026 году предусмотрен лишь один перенос — рабочий день 20 апреля (понедельник) переносится на субботу 25 апреля.

Днями отдыха будут 18 (суббота), 19 (воскресенье), 20 (понедельник) и 21 (вторник) апреля 2026 года — 4 дня.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com