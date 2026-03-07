Сокращенные трудовые дни в 2026 году: когда белорусы уйдут с работы пораньше

Сокращенные трудовые дни в 2026 году: когда белорусы уйдут с работы пораньше2
- 7.03.2026, 10:14
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В Минтруда назвали даты.
Продолжительность рабочего времени накануне госпраздника сокращается на один час. Ближайший такой день — 7 марта, пишет Myfin.by.
Ближайший праздничный день — 8 марта. «Для работников с пятидневной рабочей неделей сокращенного предпраздничного дня в марте нет, так как День женщин выпадает на воскресенье (правило работает только для дней, непосредственно предшествующих праздничным)», — поясняли ранее в Минтруда.
Для работников с шестидневной рабочей неделей суббота 7 марта будет сокращена на 1 час (предпраздничный день).
По информации министерства, в 2026 году при пятидневной рабочей неделе предпраздничными рабочими днями являются 20 апреля, 30 апреля, 8 мая, 2 июля, 6 ноября, 24 декабря и 31 декабря. При шестидневной рабочей неделе — 7 марта, 20 апреля, 30 апреля, 8 мая, 2 июля, 6 ноября, 24 декабря и 31 декабря.
Для тех, кто на неполном рабочем времени, день перед праздником сокращается пропорционально их рабочему времени.
Будут ли переносы рабочих дней в 2026 году
В 2026 году предусмотрен лишь один перенос — рабочий день 20 апреля (понедельник) переносится на субботу 25 апреля.
Днями отдыха будут 18 (суббота), 19 (воскресенье), 20 (понедельник) и 21 (вторник) апреля 2026 года — 4 дня.