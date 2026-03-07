Глава Пентагона отреагировал на передачу Россией разведданных Ирану для ударов по войскам США 7.03.2026, 10:44

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США отслеживают все и учитывают это в своих боевых планах.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что его не волнует тот факт, что Иран получает от России разведданные для ударов по позициям американских войск.

Об этом Хегсет сказал в интервью CBS News.

В контексте информации СМИ об обмене разведданными между РФ и Ираном глава Пентагона отметил, что президент США Дональд Трамп «хорошо осведомлен о том, кто с кем разговаривает».

Он также добавил, что США «отслеживают все» и учитывают это в своих боевых планах.

«Американский народ может быть уверен, что его главнокомандующий хорошо осведомлен о том, кто с кем разговаривает. И все, что не должно происходить, будь то публично или через неформальные каналы, встречает решительное противодействие», – сказал Хегсет.

На вопрос, ставит ли привлечение России американский контингент в опасность, Хегсет ответил: «Мы ставим других в опасность, и это наша работа. Поэтому мы не волнуемся по этому поводу. ... А единственные, кому сейчас нужно волноваться, – это иранцы, которые думают, что они будут жить».

Перед этим пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, когда ее спросили во время выступления на Fox News о предоставлении Россией Ирану разведданных об американских позициях, ответила, что не может комментировать «разведданные, просочившиеся в прессу».

«Честно говоря, произошло это или нет, не имеет значения, потому что президент Трамп и вооруженные силы США полностью уничтожают преступный иранский террористический режим», – сказала она.

Позже Ливитт объяснила журналистам, что она имела в виду, что передача Россией разведывательных данных об активах США Ирану «не имеет значения», потому что «это явно не влияет на военные операции в Иране, поскольку мы полностью уничтожаем их».

Напомним, издание The Washington Post сообщило, что Россия предоставляет Ирану информацию о целях для атак на американские войска на Ближнем Востоке.

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