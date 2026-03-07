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Военный эксперт: Израиль держит Иран на мушке

  • 7.03.2026, 10:59
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Военный эксперт: Израиль держит Иран на мушке

Высокая интенсивность ВВС и точные разведданные резко сокращают возможности противника.

Израильский ВВС действует быстро, коротко и эффективно. Каждый день выполняются три вылета на цели в Иране. Это позволяет максимально сократить возможности запуска ракет у противника.

Об этом пишет военный эксперт Бен Каспит для Maariv.

Командование сосредоточилось на точном планировании. Каждый вылет был подготовлен с учетом взаимодействия с американскими силами. Тесное сотрудничество с разведкой и координация с союзниками обеспечили эффективность операций.

Томером Баром, командующим ВВС, была выстроена система, где каждый пилот и наземный экипаж работают как единый механизм. Точные данные разведки поступали напрямую, обеспечивая молниеносные удары.

Увеличение числа вылетов и оптимизация подготовки позволили сократить время между взлетом и атакой. Пилоты применяли специальные меры, чтобы выдерживать высокий ритм работы без снижения точности.

Американские силы поддерживали операции топливозаправкой и координацией в воздухе. Это усилило мобильность и позволило действовать практически в любом месте региона.

Особое внимание уделялось наземным командам и женщинам-операторам, которые обеспечивали подготовку самолетов и боеприпасов с минимальными задержками. Их мастерство позволило выполнять больше операций за меньшее время.

В итоге, израильские ВВС совместно с американскими силами добились значительного снижения возможностей противника к ракетным пускам. Эффективность действий стала примером интеграции авиации, разведки и логистики.

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