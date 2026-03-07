В Харькове российская ракета попала в многоэтажку и убила семь человек 10 7.03.2026, 11:11

6,174

иллюстративное фото

Погибли дети.

В ночь на субботу, 7 марта, российские войска устроили комбинированную атаку на Харьков. Враг ударил по городу баллистикой и направил на него БПЛА. Одна из ракет попала по многоэтажке в Киевском районе. Семь человек погибли, среди них – двое детей, ранены 15 человек, за жизнь одного из пострадавших мальчиков борются врачи, пишет OBOZ.UA.

Об атаке сообщил мэр Игорь Терехов. По его словам, есть значительные разрушения, вспыхнул пожар, под завалами оказались люди.

В ОГА по состоянию на 03:20 отметили, что количество пострадавших возросло до 10 человек. Среди них два мальчика 11 и 6 лет. Также среди пострадавших 17-летняя девушка.

Под завалами дома могут находиться 10 человек, среди которых ребенок. Поисково-спасательная операция продолжается. В 03:54 стало известно, что один человек погиб, его тело достали из-под завалов. Жертвой стала 65-летняя женщина.

А в 05:05 Терехов рассказал, что спасатели нашли тело еще одного человека.

По состоянию на 06:20 количество погибших возросло до трех: тело еще одной жертвы также обнаружили под завалами.

О четвертом погибшем, тело которого деблокировали спасатели, Терехов сообщил в 06:52.

А через час стало известно, что количество погибших в результате атаки возросло до пяти.

К 8 часам утра было известно о шести жертвах вражеской атаки: по словам Синегубова, на месте удара нашли тело 13-летнего ребенка.

В 08:30 Синегубов сообщил об увеличении количества жертв российской атаки до семи. По его данным, среди погибших – двое детей: мальчик и девочка. Впоследствии гибель двух детей подтвердили и в ГСЧС.

Впоследствии Терехов сообщил, что во время ночной атаки на город, в своем доме погибла учительница начальных классов шестого лицея, и ее сын, ученик второго класса. Также вместе со своей мамой погибла восьмиклассница из 16-го лицея.

К 09:37, по данным Харьковской ОВА, количество пострадавших в Харькове возросло до 15 человек.

«В больницы доставили четырех раненых, в том числе – 11-летнего мальчика. Ребенок получил значительные травмы, находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Также пострадал 6-летний мальчик из этой же семьи. У него диагностированы ушибы, состояние удовлетворительное», – рассказал Синегубов.

Он добавил, что убитому Россией мальчику было 9 лет, девочке – 13.

«Всего под завалами могли находиться 14 человек. Подразделения ГСЧС продолжают работать на месте», – уточнил Синегубов.

На эти часы, по его словам, было известно, что в Киевском районе в результате ракетного обстрела повреждено 19 многоэтажек: в квартирах выбито 835 окон и 214 балконов. Сильно повреждена школа, разрушен ряд торговых павильонов.

Спасены четыре человека, сообщили в ГСЧС.

Терехов отметил, что попадание было в пятиэтажный жилой дом, здание практически полностью разрушено.

В ГСЧС сообщили, что в результате обстрела разрушен подъезд с 1-го по 5-й этажи, а также конструкции квартир четвертого и пятого этажей соседнего дома.

Другие попадания в Харькове

По Киевскому району Харькова также попал «Шахед», сообщил мэр.

Он рассказал «Суспільному», что из-за российского попадания поврежден объект критической инфраструктуры. Повреждения получили дома и школа.

«Также зафиксировано попадание БпЛА типа «Шахед» в промышленной зоне Основянского района города. На месте работают соответствующие службы», – написал Терехов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com