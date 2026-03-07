Лукашенко напомнили, как быстро падают последние диктаторы

Лукашенко напомнили, как быстро падают последние диктаторы20
- Дмитрий Болкунец
- 7.03.2026, 22:39
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Если за дело берутся серьезно.
Легендарная Кондолиза Райс снова в Белом доме!
Она появилась на мероприятии по колледж-спорту вместе с Трампом и Сьюзи Уайлз и все трое ушли вместе после официальной части.
Именно Конди в 2005 году, будучи госсекретарем США, первой публично назвала Александра Лукашенко «последним диктатором Европы». Фраза прилипла намертво и до сих пор ее повторяют по всему миру.
Прошло больше 20 лет, а Лукашенко все еще на месте. А Райс снова в коридорах власти, где решают судьбы режимов.
Совпадение? Или старая знакомая приехала напомнить, как быстро падают «последние диктаторы», когда за дело берутся серьезно?
Дмитрий Болкунец, «Телеграм»