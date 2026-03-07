закрыть
12 июня 2026, пятница, 12:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко напомнили, как быстро падают последние диктаторы

20
  • Дмитрий Болкунец
  • 7.03.2026, 22:39
  • 24,252
Лукашенко напомнили, как быстро падают последние диктаторы
Кондолиза Райс
Фото: Getty Images/Fotobank.ru

Если за дело берутся серьезно.

Легендарная Кондолиза Райс снова в Белом доме!

Она появилась на мероприятии по колледж-спорту вместе с Трампом и Сьюзи Уайлз и все трое ушли вместе после официальной части.

Именно Конди в 2005 году, будучи госсекретарем США, первой публично назвала Александра Лукашенко «последним диктатором Европы». Фраза прилипла намертво и до сих пор ее повторяют по всему миру.

Прошло больше 20 лет, а Лукашенко все еще на месте. А Райс снова в коридорах власти, где решают судьбы режимов.

Совпадение? Или старая знакомая приехала напомнить, как быстро падают «последние диктаторы», когда за дело берутся серьезно?

Дмитрий Болкунец, «Телеграм»

Написать комментарий 20

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный
Решится ли Путин на это
Решится ли Путин на это Дмитрий Кулеба
Ловушка Лукашенко
Ловушка Лукашенко Петр Олещук