FT: Суда в Персидском заливе выдают себя за китайские 1 7.03.2026, 11:52

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иллюстративное фото

Чтобы избежать атак Ирана.

По меньшей мере 10 судов в Персидском заливе изменили свои сигналы через транспондеры, указав, что принадлежат Китаю и имеют китайский экипаж. Чтобы избежать атак Ирана, некоторые корабли подделывают свои GPS-сигналы.

Об этом сообщает Financial Times.

Как сообщает издание, за последнюю неделю по меньшей мере 10 судов изменили свои сигналы в системе автоматической идентификации на фразы «Китайский владелец», «Полностью китайский экипаж» или «Китайский экипаж на борту».

По данным Lloyd's Market Association, сейчас в Персидском заливе и его окрестностях заблокировано около 1000 судов общей стоимостью примерно 25 миллиардов долларов.

Капитаны прибегают к маскировке, поскольку Иран обстреливает корабли не только в Ормузском проливе, но и на севере залива - в частности, у Кувейта, где в среду дрон повредил пустой танкер.

В рамках другой тактики, чтобы избежать атак, некоторые суда манипулируют своими GPS-сигналами, чтобы ввести в заблуждение управляемые ракеты. Из-за этого на картах мониторинговых сервисов суда отображаются скученными в одной точке или накладываются друг на друга.

Корабли, которые подделывают сигналы своих транспондеров, бывают разного типа - от контейнеровозов до нефтяных танкеров.

В частности, некоторые из них загружены, а некоторые пустые. Большинство таких судов остаются в заливе.

Как пишет FT, некоторые суда выбирают другой способ маскировки. Так, в минувшую субботу, 28 февраля, нефтяной танкер Bogazici пересек пролив, выдавая себя за «Muslim Vsl Turkish». После того как опасность миновала, снова вернул свое настоящее имя.

По словам аналитика Мэтью Райта с платформы Kpler, капитан судна отвечает за сигнал транспондера, который главным образом нужен для связи с другими кораблями и предотвращения столкновений. Однако, поле назначения легко изменить.

Он отметил, что экипажи могут указать любую информацию и используют это, чтобы скрыть свои связи с определенными портами, направлениями или национальностями.

Райт сообщил, что такая практика впервые появилась в Красном море в 2023 году, когда йеменские повстанцы-хуситы начали атаковать коммерческие суда.

Пока не понятно, иранские силы по-другому относятся к судам, которые заявляют о своих связях с Китаем. Однако экипажи, кажется, готовы делать что угодно, чтобы снизить риск стать мишенью.

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