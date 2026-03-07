В Беларуси назревает новый поворотный момент 10 7.03.2026, 12:32

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Из-за ситуации с экономикой и зарплатами.

После недолгого «ускорения» экономика Беларуси возвращается к росту в 1−2%. Такая стагнация ударит по доходам и настроению населения. Об этом пишет экономист Дмитрий Крук в колонке для «Банка идей».

Время «ускоренного роста» оказалось непродолжительным

После двух с половиной лет ускоренного роста в 2025-м темпы замедлились до 1,3%. По оценкам международных финансовых структур и белорусских аналитиков, в ближайшие годы рост ВВП не сможет превысить 2% годовых.

Дмитрий Крук подчеркивает, что экономика Беларуси по-прежнему испытывает проблемы: сохраняется давление инфляции, у компаний непростое финансовое положение, а внешняя торговля остается слабой. При этом высокий спрос со стороны РФ, который раньше поддерживал наш ВВП, вероятно, уже исчерпан, поскольку рост российской экономики ожидается всего на уровне 1−1,5%. Беларусские чиновники, вероятно, будут вынуждены сократить меры, которые поддерживают внутренний спрос.

По долгосрочным прогнозам, экономика нашей страны и дальше будет расти медленно — примерно на 1−2% в год вплоть до конца века. Такой результат показывают экономические модели при двух условиях: производительность будет расти слабо, как и в последние 20 лет, а численность населения будет меняться.

Такая перспектива означает для Беларуси удручающее будущее. «Это не что иное, как стагнация. Фактически такая траектория роста позволит Беларуси достичь уровня доходов, которым уже обладают сегодня самые богатые страны мира, только через 75 лет. Однако, учитывая, что другие страны также будут продолжать расти, такая траектория означает дальнейшее относительное обнищание Беларуси. Например, по сравнению с Польшей Беларусь будет становиться все беднее. Вопрос лишь в том, как быстро и насколько».

Время «быстрого роста» зарплат тоже завершилось

В 2022—2025 годах зарплаты и доходы белорусов увеличивались намного быстрее экономики. К 2025 году ВВП был примерно на 5% выше, чем в 2021-м, а реальная средняя зарплата выросла примерно на 37%. Этот большой разрыв объясняется нехваткой работников, которая усилилась из-за демографических проблем и массовой эмиграции.

Однако уже в 2026 году беларусские семьи, вероятно, начнут ощущать серьезные ограничения экономического роста через свои доходы, считает Дмитрий Крук. Дело в том, что компании, которые в ущерб себе вынуждены были поднимать заработки, с этого года будут иметь ограниченные возможности продолжать в том же духе — особенно на фоне замедления экономического роста. «Соответственно, рост доходов и потребительский оптимизм, вероятно, ослабнут уже в 2026 году. По мере углубления стагнации эта тенденция будет усиливаться», — отмечает экономист.

Как обстановка в экономике может повлиять на общественные настроения

Ослабление темпов роста доходов и снижение потребительского оптимизма в сочетании со все более выраженным ощущением относительной бедности по сравнению с западными соседями почти наверняка изменят социальный климат и предпочтения беларусских семей, продолжает аналитик. В пример он приводит ситуацию в 2012—2020 годы, когда экономическая стагнация породила общественный спрос на расширение экономических и политических свобод, что в конечном итоге привело к попытке демократической революции в 2020-м.

По мнению экономиста, сейчас обстановка иная: власти практически полностью ликвидировали пространство для гражданской активности, изолировали страну от развитого мира и выбрали полную зависимость от России. Хотя частный сектор остается значительным по масштабу, его зависимость от политических властей и подчинение им значительно возросли.

Беларусь находится в сложной и неопределенной ситуации, поэтому трудно выделить один вероятный сценарий развития. Однако есть вероятность, что страна пройдет через новый поворотный момент — главный вопрос в том, каким будет дальнейший путь развития после него.

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