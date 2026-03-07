ВСУ поразили важные объекты РФ в районе Донецкого аэропорта 7.03.2026, 13:37

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Для уничтожения вражеских позиций применили ракеты ATACMS и SCALP.

Украинские войска поразили важные объекты российских оккупантов в районе Донецкого аэропорта. Целью ударов стало место хранения, подготовки и пуска ударных БПЛА противника типа «Шахед».

Для уничтожения вражеских позиций ВСУ применили ракеты ATACMS и SCALP. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Подробности операции

По информации украинского генштаба, вражеские объекты в районе Донецкого аэропорта были поражены 7 марта. Удар нанесен подразделениями Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск совместно с авиацией Воздушных Сил ВСУ.

После обстрела зафиксирован масштабный пожар и вторичная детонация. Кроме того, в рамках снижения боевого потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины 6 в ночь на 7 марта нанесли противнику серию других поражений.

В частности, поражен пункт управления БПЛА оккупантов районе Дибровы Луганской области, а также командно-наблюдательный пункт в районе Кругляковки Харьковской области.

Кроме того, Силы обороны обстреливали артиллерийские средства противника на огневых позициях в районах Тавильжанки Харьковской области, Воскресенки и Новопавловки Донецкой области.

Также поражены районы сосредоточения живой силы противника в районах Новогригоровки, Железнодорожного Запорожской области, Торского Донецкой области и Сопича Сумской области.

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