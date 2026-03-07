В столице Литвы открылась легендарная ярмарка Казюкас 3 7.03.2026, 14:25

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Вильнюс празднует начало весны.

В столице Литвы открылась легендарная ярмарка Казюкас, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Праздник ведет свою историю с начала 17 века. Отмечать его начали после канонизации короля Казимира, который стал покровителем Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой в 1602 году. Уже тогда Кафедральная площадь Вильнюса специально ради ярмарки застраивалась деревянными прилавками, будками и навесами, где бойкие торговцы раскладывали свой товар. В эти же годы возник и главный атрибут праздника — пряник «Сердце Казюка».

Символы ярмарки: «казюка» — букет из сухих цветов и растений, глиняный бубенчик, пряник «Сердце Казюка», бублики и баранки.

Во время ярмарки на улицах обязательно устраивались карнавальные шествия и народные гулянья.

Белорусы – не только гости Казюкаса. В разное время наша диаспора принимала участие в мероприятиях, которые проходили в рамках праздника, а на проспекта Гедимина в Вильнюсе стояли павильоны с белорусской символикой.

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