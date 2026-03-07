Reuters: Израиль поддерживает желание курдов захватить приграничные города Ирана 7.03.2026, 15:36

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Трамп назвал этот план «замечательным».

Израиль поддерживает планы курдов по захвату приграничных городов Ирана. Об этом пишет Reuters со ссылкой на инсайдерскую информацию.

По данным Reuters, Израиль сейчас ведет переговоры с курдскими вооруженными группировками, которые находятся на западной границые Ирана.

Израильтяне хотят помочь иранским курдам захватить приграничные города Ирана в рамках военной операции против Тегерана, которая началась 28 февраля 2026 года. На какой стадии находятся переговоры, не уточняется.

Израиль считает, что курды могут помочь в свержении режима аятолл. Именно поэтому Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сейчас наносит воздушные удары по военным объектам в западном Иране.

Возможность вступления в войну против Ирана курдских отрядов ополчения обсуждается уже несколько дней, после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что это было бы хорошо. По словам Трампа, было бы «замечательно», если бы курды вступили в войну против иранской армии.

В СМИ даже появились сообщения о том, что иракские курды пересекли границу с Ираном и заняли некоторые приграничные районы. Ссылались на заявление представителя Коалиции политических сил иранского Курдистана. Но курды быстро эту информацию опровергли.

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