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Это заговор против Лукашенко

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  • Телеграм-канал «Письма к дочери»
  • 7.03.2026, 15:59
  • 7,626
Это заговор против Лукашенко

Весной восприятие потустороннего мира обостряется.

Вчера божий человек Азаренок объяснил, почему американцы бомбят Иран. Коротко говоря – масоны, Геката (не путать с Гекубой) и договор с дьяволом.

Некоторые, конечно, скажут, что Азаренок божий человек, а вокруг весна. И будут правы. Весной у всякого божьего человека восприятие потустороннего мира обостряется.

Но они же напечатали про договор с дьяволом в своей государственной газете и показали по своему государственному телевизору. И получается, что дело не в отдельно взятых когнитивных особенностях, а в общем когнитивном диссонансе.

Потому что раньше в телевизоре все было просто. С одной стороны, был загнивающий Запад, который коллективно угнетал свободный третий мир своими санкциями, чтобы поделить между собой ресурсы. С другой стороны, был свободный третий мир, который противостоял коллективному Западу своим коллективным югом.

Как конкретно Запад собирался делить ресурсы своими санкциями и откуда у них начинается юг можно было уже не объяснять. Главное, что хорошие были всегда правы, а плохие уже проиграли. И белорусский телевизор всегда мог бы объяснить им как конкретно, если бы они захотели его послушать.

А что теперь? Теперь же вообще ничего не объяснишь. Ну то есть, телевизор, конечно, объясняет. Но иногда же хочется и самому что-нибудь понять. А ничего же не понятно.

Потому что прямо сейчас дружественный Иран бомбит дружественные Арабские Эмираты и дружественный Азербайджан. С одной стороны, Хаменеи был большой гуманист, а с другой стороны оставшиеся после него в дружественном Иране гуманисты собирались взорвать в дружественном Азербайджане нефтепровод.

То есть друзья дерутся, а у телевизора мозги трещат. И не понятно, с кем теперь мы будем дружить.

А тут еще Трамп этот. А с Трампом вообще никакой стабильности нет. Вчера он называл гаранта любимой женой, а сегодня разбомбил друга Хаменеи. И вот кто он после этого? То бульдозер, который сносит прогнивший миропорядок, то агент мирового сионизма. А он же вообще бывает меняется по два раза на дню.

А с прогнившим миропорядком совсем неловко получилось. Потому что была простая и понятная идея – в мире, где из всех прав есть только право сильного, они у себя в телевизоре были самыми сильными. Их в телевизоре было не остановить никакими озабоченностями.

А оказалось, что только у себя в телевизоре они и сильные. И как телевизору с этим теперь жить? Теперь телевизору надо самому объяснять озабоченностями про международное право. И объяснить он, конечно, может. А понять не очень.

Поэтому я предлагаю телевизорам простое и понятное объяснение: это заговор. Заговор против гаранта и его стабильности. И начался он даже гораздо раньше, чем печенеги.

Телеграм-канал «Письма к дочери»

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