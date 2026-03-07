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В Минске исчезнут вахтеры?

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  • 7.03.2026, 16:16
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В Минске исчезнут вахтеры?

В общежитиях ставят умные домофоны.

Директор Минских городских общежитий Григорий Казунко рассказал в эфире «Радио Минск», что общежития столицы Беларуси постепенно ставят умные домофоны, отказываясь от вахтеров. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».

«Как руководитель круглосуточно могу наблюдать, кто входит и выходит, да и любой наш проживающий может этим заниматься. Есть и видеонаблюдение на каждом этаже», - сказал о преимуществах современного подхода Казунко.

Вместе с тем он добавил, что вход в общежития Минска все равно возможен только до 23.00.

«За нарушение правил пользования сами наказываем и ведем административные процессы», - рассказал директор предприятия.

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