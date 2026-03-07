Дроны ВСУ массово берут в плен россиян
- 7.03.2026, 16:21
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Украинские операторы дронов с помощью беспилотников за прошедшую зиму взяли в плен более ста российских военных.
Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров, сообщает «РБК-Украина».
«Фиксируем на видео, как российские военные сдаются в плен украинским дронам. Операторы БПЛА сопровождают их к нашим позициям», — отметил Федоров.
По его словам, этой зимой более 100 оккупантов сложили оружие благодаря работе беспилотных подразделений.
«Каждый такой пленный — это возможность вернуть наших защитников домой», — добавил министр обороны.