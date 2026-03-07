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The NYT: Путин боится спорить с Трампом

  • 7.03.2026, 17:37
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The NYT: Путин боится спорить с Трампом
Фото: Getty images

США ослабляют влияние РФ.

Эскалация конфликта вокруг Ирана показала ограничения международного влияния России и ее союзов. По мнению аналитиков, действия президента США Дональда Трампа меняют расстановку сил и ставят Москву в более уязвимое положение, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на давние связи между Россией и Ираном, Кремль практически не вмешивается в противостояние, в котором США и Израиль наносят удары по иранскому руководству и военной инфраструктуре. Хотя Тегеран ранее помогал Москве беспилотниками в войне против Украины, Россия ограничилась дипломатическими заявлениями. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала от Ирана запросов о военной помощи.

Эксперты считают, что ситуация демонстрирует пределы партнерских отношений с Россией. По словам аналитиков, страны, рассчитывающие на поддержку Москвы, могут видеть, что в критические моменты она не всегда способна вмешаться.

За последние месяцы Вашингтон предпринял ряд жестких действий против лидеров, считавшихся близкими к Кремлю. Среди них — ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи, задержание диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и усиление давления на руководство Кубы во главе с Мигелем Диас-Канелем.

Аналитики отмечают, что занятость России войной в Украине также ограничивает ее возможности влиять на события в других регионах. В результате Москва вынуждена действовать осторожно и избегать прямого конфликта с США.

При этом Кремль старается не вступать в открытую полемику с Трампом. Для Путина главным внешнеполитическим приоритетом остается исход войны в Украине.

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