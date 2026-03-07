Какая погода ждет белорусов на следующей неделе 1 7.03.2026, 17:44

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Начнется неделя с погожего антициклона.

Синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ сказал, где в Беларуси ждать температуру -5, а где +16 на неделе сразу после 8 марта.

Главный прогноз с 9 по 15 число первого весеннего месяца – отчетливая тенденция к теплу за счет активности южных воздушных потоков, которые подогреют воздух на 3 – 5 градусов выше нормы. Так что ждем таяния снега. Впрочем, северу и востоку республики не стоит расслабляться – там будет попрохладнее, а вот на юго-западе куда теплее. Осадков в большинстве районов не ожидается, не стоит исключать туманы.

Начнется неделя с погожего антициклона и теплых воздушных масс – это гости с юго-запада Европы.

«Ночью от -4 по востоку до +2 по западу. Днем от +4 по Витебской области до +15 по Брестской, - говорит Дмитрий Рябов о прогнозе на понедельник, 9 марта, а вот что ждать во вторник при тех же вводных на малооблачном небе: - Ночью от -3 до +3, днем от +9 до +15, в центральных районах – около +10. Ветер юго-западный, умеренный».

В среду и четверг на погоду повлияет область высокого давления и, в основном, сухая погода.

«Ночью от -1 до +5. Днем от +6 по Витебской области до +16 по Гродненской и Брестской, - это прогноз Рябова на среду, а вот на четверг: - Ночью от -1 до +5. Днем от +5 по Витебской области до +14 по Брестской».

Схожим оказался и прогноз телесиноптика на пятницу: без осадков на большей части территории и с юго-западным умеренным ветром и высокой влажностью.

«Ночью от 0 до +7, а днем от +6 по востоку до +10 - +14 по Брестской и Гродненской областям», - прозвучало в эфире.

Несколько иная ситуация прогнозируется на выходные. На это повлияет циклон с Балтики и его фронты. Они принесут осадки – в частности, кратковременные дожди и в субботу, 14 марта, и в воскресенье, 15-го. А западный умеренный ветер будет временами порывистым (в первый из выходных).

«Ночью от -1 по крайнему северо-востоку страны до +5 по западу. Днем от +9 на севере до +14 по юго-западу Беларуси, - сказал Рябов о температурных характеристиках субботы, добавив прогноз на воскресенье: - Ночью от -1 до +5, днем от +5 по Витебской области до +13 по Брестской и Гродненской областям».

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