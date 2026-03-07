Анджей Почобут стал лауреатом премии Анджея Вайды 1 7.03.2026, 18:24

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За политзаключенного, который находится в лукашенковских застенках, награду получила его дочь.

Журналист, политзаключенный, один из лидеров польской диаспоры в Беларуси Анджей Почобут стал лауреатом премии имени Анджея Вайды, которую ежегодно вручает фонд «Киото—Краков». Также премию получила жена лидера «Солидарности», первого президента Польши Леха Валенсы Данута. За Анджея Почобута, который находится в лукашенковской тюрьме, премию получила его дочь, сообщает TVP.

«Анджей Почобут, журналист, публицист и деятель Союза поляков в Беларуси, на протяжении многих лет является символом непреклонной борьбы за правду, права человека и свободу слова.Его позиция, сочетающая мужество с глубоким чувством ответственности, является свидетельством солидарности между народами Польши и Беларуси и напоминанием о том, что ценности, важные для Анджея Вайды — свобода, достоинство и правда — универсальны и вне времени», — заявили представители фонда, вручающего награду.

Журналиста и лидера ликвидированного властями «Союза поляков Беларуси» Анджея Почобута задержали в 2021 году. В феврале 2023 года его приговорили к 8 годам колонии по статьям о разжигании вражды и призывам к действиям против нацбезопасности (статьи 130 и 361 УК).

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