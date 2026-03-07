Странам Персидского залива резко потребовалась помощь Украины 4 7.03.2026, 18:45

5,818

Арабские монархии хотят получить антидроновую систему Sky Fortress.

Украина ведет переговоры с США и рядом стран Персидского залива о возможном развертывании в регионе аналога украинской акустической системы мониторинга воздушного пространства Sky Fortress («Небесная крепость»). Предполагается, что она будет использоваться для обнаружения и перехвата иранских беспилотников. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников, представителей компаний, работающих с дронами, а также источник, участвующий в переговорах.

По данным издания, обсуждения проходят на правительственном и частном уровнях, а также между военными структурами. «Американцы выдвинули [Украине] очень конкретные требования — поэтому исходя из их просьб мы предоставим то, что нужно», — отметил один из собеседников, знакомый с ходом переговоров.

Система Sky Fortress была разработана в 2022 году двумя украинскими инженерами. Изначально для отслеживания российских беспилотников они использовали микрофон и мобильный телефон, установленные на столбе. Со временем проект вырос в общенациональную сеть, включающую более 10 тысяч акустических датчиков.

Эти устройства фиксируют звук дронов и оперативно передают данные о их местоположении военным, что позволяет быстрее реагировать на угрозу. По словам источников, знакомых с технологией, система особенно эффективна против низколетящих дронов типа «Шахед», которые часто способны обходить традиционные радиолокационные системы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com