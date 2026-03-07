«Почему в Гомеле цены на квартиры приравняли к Минску?» 5 7.03.2026, 19:25

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Гомельчанка удивилась ценам на аренду в своем городе.

Жители Минска нередко жалуются на цены на аренду квартир. Однако такая проблема существует и в регионах. О ней в Threads рассказала гомельчанка, когда увидела, сколько просят за малосемейку в областном центре. Она поинтересовалась: «в Гомеле цены на квартиры приравняли к Минску?» В комментариях не все с ней согласились, заметило «Зеркало».

Среди сайтов, где женщина смотрела квартиру, — kufar.by. Там она обратила внимание на малосемейку на проспекте Космонавтов. Общая площадь помещения около 30 «квадратов», из них жилых — чуть более 18.

— Я, может, чего-то не понимаю, но почему в Гомеле цены на квартиры приравняли к Минску? За малосемейку 580 бунов (рублей. — Прим. ред.)? Серьезно? — не скрывала удивления она.

В комментариях ей написали, что цена может быть связана с адресом. По словам одной из пользовательниц, на проспекте хорошее жилье. В итоге и стоимость аренды приличная.

— Сказать, что там грязно или неадекватно, не могу. Не раз там бывала в гостях, все цивильно, — поделилась наблюдениями одна из участниц обсуждения.

Автор поста парировала, что уже снимала жилье в одном из домов на проспекте. Подъезд и соседей она коротко описала «не айс».

— Но за 200 рублей это были мелочи, сама квартира была хорошая, — отметила женщина.

За день пост гомельчанки просмотрели почти 40 тысяч раз. Ее возмущение разделили не все. Под мнением более 50 комментариев. Вот некоторые из них:

«В Минске таких цен нет, старт от 320 [долларов] за „бабушатник“»;

«Причем Минск к Гомелю? Комментаторы, с вами все окей? Рынок в Гомеле уже практически как в Минске. [Неизвестно] за какие деньги мне снимать квартиру с учетом моей зарплаты в 1000—1400 [рублей]. При этом я еще и с животными»;

«Потому что а***ли. Цены не минские, конечно, но дорого выходит. Я за 500 [рублей] на [улице] Народного ополчения снимаю огромную квартиру»;

«В Минске такое за 300 долларов не всегда найдешь»;

«В Минске сейчас комнату сдают за эти деньги»;

«Стандартная цена за однушку в Гомеле от 650 рублей. Вроде ничего аномального тут нет»;

«[За] 200 долларов нет [жилья] в Минске. Разве что за одну комнату, если живешь с кем-то в двушке или трешке. Минимум 300 долларов. [При этом] в Минске и неважно, что нет ремонта»;

«Цены космос, я каждый раз в а**е».

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