Принц Персии формирует правительство 14 Михаил Крутихин

7.03.2026, 23:15

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Есть у Пехлеви шансы на успех?

Находящийся в США сын свергнутого в 1979 году иранского шаха Реза Пехлеви обратился к руководителям арабских стран ближневосточного региона с призывом поддержать переходное правительство, которое он формирует. «Иранский народ, — сказал он, — позвал меня возглавить переход после того, как уйдет этот режим, и я взял на себя эту ответственность».

Получится или нет — большой вопрос.

Каковы у наследного принца династии Пехлеви шансы на успех?

Во-первых, государство под названием Исламская Республика фактически перестало существовать. В стране вакуум власти. Совместная военная операция американцев и израильтян уничтожила верховного руководителя аятоллу Хаменеи и практически все его окружение, способное принимать важные решения и обеспечивать выполнение этих решений. Централизованный контроль ситуации в Иране с их стороны больше невозможен.

Организационная структура, заложенная в конституцию режима аятоллой Хомейни, полностью провалилась. Главная формула власти в Исламской Республике заключалась в правлении одного богослова — в идеале в ранге великого аятоллы, которого другие шиитские богословы и весь народ Ирана признают «марджа’ ат-таклид» («источником подражания») и считают проводником воли Аллаха, его пророка и всей исторической цепочки из 12 шиитских имамов. Такого преемника убитого Хаменеи нет и не предвидится. Ни один претендент, пусть и одобренный другими аятоллами, не получит всенародной поддержки.

Помимо завещанной Хомейни теократической структуры, смыслом существования Исламской Республики была «исламская революция», ради победы которой иранцам предлагалось принести в жертву социально-экономическое положение страны и нормальные отношения с соседями по региону. Как и структура, эта опора режима потерпела полный крах и в Ливане, и в Сирии, и в Йемене, и в Ираке, то есть везде, где Иран спонсировал исламских террористов.

Во-вторых, созданный хомейнистами разветвленный и мощный репрессивный аппарат подвергается сейчас таким атакам, которые, похоже, приведут к его полному разложению. Базовая инфраструктура Корпуса стражей исламской революции (КСИР), ополчения Басидж, полиции и прочих сил защиты режима уничтожается с воздуха. Ширится размах дезертирства и личного состава, и командиров. В некоторых провинциальных городах власть захватывают отряды местной молодежи.

В-третьих, поддержу принцу дают многочисленные лозунги, с которыми выступали сотни тысяч участников протестного движения в последние месяцы.

В-четвертых, уже больше года наблюдается переход офицеров регулярной армии, а иногда и КСИР, на сторону Резы Пехлеви. По его словам, в конце 2025 года число обращений в поддержку наследного принца превысило 50 тысяч. Не исключено, что в условиях войны такая переориентация военных становится массовой, и у принца появится возможность контролировать сеть воинских частей и подразделений по всей стране через новый штаб из числа офицеров, вставших на его сторону.

В-пятых, принц обещает не устраивать люстрацию и «охоту на ведьм», но собирается максимально сохранить и использовать штаты государственных учреждений.

В-шестых, Реза Пехлеви заявляет, что будет отстаивать права всех многочисленных этнических групп Ирана в едином суверенном государстве.

И в-седьмых, он постоянно подчеркивает, что не претендует на трон, считая, что форму государственного устройства должен определить народ Ирана на референдуме, проведение которого обеспечит переходное правительство.

Какие факторы работают сейчас против плана наследного принца?

Президент США Трамп не желает пока поддерживать Резу Пехлеви, хотя американские попытки сформировать правительство нового Ирана в изгнании выглядят, мягко говоря, смешно и в целом безнадежно. То Трамп призывает в новый кабинет дипломатов нынешних иранских посольств, то ведет переговоры с крайне непопулярной в Иране террористической организацией «моджахедов», то пытается опереться на вторжение иракских курдов на иранскую территорию…

Кандидатуру принца поддерживают далеко не все иранцы. Есть в стране противники монархии, есть и старики, свергавшие его отца в расчете на построение нового демократического Ирана, есть и националистические группы на окраинах, которые не приемлют династию Пехлеви.

И главное — вооруженное сопротивление сторонников исламского режима пока не подавлено. До момента, когда Трамп выполнит обещание и даст населению страны сигнал выходить без опаски на улицы и брать власть, еще далеко. Война продолжается.

Тем не менее, перечисленные позитивные факторы, которые могут способствовать успеху инициатив Резы Пехлеви, налицо. И учитывать его роль победителям в войне рано или поздно придется.

Михаил Крутихин, The Moscow Times

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