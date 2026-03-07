Под Купянском ВСУ разбили группу россиян 3 7.03.2026, 20:11

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Оккупанты ликвидированы.

Украинские десантники предотвратили минирование территории возле населенного пункта Загрызово на Купянском направлении. В ходе стрелкового боя была ликвидирована группа российских военных.

Об этом сообщает 77-я отдельная аэромобильная Надднепрянская бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ.

По данным военных, бойцы 2-го аэромобильного батальона бригады вовремя обнаружили передвижение противника. Российские военные пытались установить мины в районе поселка Загрызово, чтобы усложнить маневры украинских подразделений.

Для нейтрализации угрозы командование задействовало ударные беспилотники и штурмовую группу. В результате короткого столкновения диверсионная группа противника была полностью ликвидирована.

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