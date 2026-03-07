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Белорусским водителям приходят «письма счастья» из-за новых камер

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  • 7.03.2026, 20:19
  • 9,624
Белорусским водителям приходят «письма счастья» из-за новых камер

Они фиксируют не только превышение скорости.

Белорусские водители начали получать уведомления о штрафах за новые виды нарушений, фиксируемые автоматическими дорожными камерами. Об этом сообщает телеграм-канал «Гомель ТВ».

Теперь камеры регистрируют не только превышение скорости, но и использование мобильного телефона за рулем. За такое нарушение по КоАП предусмотрен штраф до двух базовых величин (до 90 рублей).

Кроме того, комплексы фиксируют непристегнутые ремни безопасности. Штраф за это нарушение составляет до одной базовой величины (45 рублей) и может быть наложен как на водителя, так и на пассажиров, находящихся без ремней.

Также камеры могут фиксировать проезд на красный сигнал светофора, расширяя контроль за безопасностью дорожного движения.

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