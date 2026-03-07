Трамп объявил о создании военной коалиции против наркокартелей 9 7.03.2026, 20:31

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К альянсу уже присоединились 17 стран.

Президент США Дональд Трамп объявил о создании новой военной коалиции для «искоренения картелей» в Западном полушарии. По его словам, к альянсу уже присоединились 17 стран, сообщает «Радио Свобода».

Заявление прозвучало во время саммита «Щит Америк», который Трамп 7 марта проводит в Майами с лидерами ряда стран Латинской Америки — Аргентины, Парагвая, Боливии, Сальвадора, Эквадора, Гондураса, Перу и других государств. Во встрече участвуют преимущественно проамериканские правительства региона.

Представители Пентагона заявили о готовности США идти в наступление против латиноамериканских наркокартелей даже без поддержки партнёров. Расширение военного присутствия и спецопераций США в регионе рассматривается как часть новой архитектуры влияния Вашингтона.

Кроме того, Трамп заявил, что Куба хочет заключить соглашение с США и уже ведёт переговоры с ним и госсекретарем США Марко Рубио.

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