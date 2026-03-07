закрыть
12 июня 2026, пятница, 21:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп объявил о создании военной коалиции против наркокартелей

9
  • 7.03.2026, 20:31
  • 4,820
Трамп объявил о создании военной коалиции против наркокартелей

К альянсу уже присоединились 17 стран.

Президент США Дональд Трамп объявил о создании новой военной коалиции для «искоренения картелей» в Западном полушарии. По его словам, к альянсу уже присоединились 17 стран, сообщает «Радио Свобода».

Заявление прозвучало во время саммита «Щит Америк», который Трамп 7 марта проводит в Майами с лидерами ряда стран Латинской Америки — Аргентины, Парагвая, Боливии, Сальвадора, Эквадора, Гондураса, Перу и других государств. Во встрече участвуют преимущественно проамериканские правительства региона.

Представители Пентагона заявили о готовности США идти в наступление против латиноамериканских наркокартелей даже без поддержки партнёров. Расширение военного присутствия и спецопераций США в регионе рассматривается как часть новой архитектуры влияния Вашингтона.

Кроме того, Трамп заявил, что Куба хочет заключить соглашение с США и уже ведёт переговоры с ним и госсекретарем США Марко Рубио.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип
Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный
Решится ли Путин на это
Решится ли Путин на это Дмитрий Кулеба