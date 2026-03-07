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Электроника и автозапчасти в Беларуси могут подорожать на 30%

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  • 7.03.2026, 20:46
  • 5,812
Электроника и автозапчасти в Беларуси могут подорожать на 30%

Причина — парализован Ормузский пролив.

Рост цен для потребителя в Беларуси может составить плюс 20–30% уже через несколько месяцев – такие прогнозы сделали эксперты, пишет «Белорусы и рынок». Причина – парализован Ормузский пролив, один из ключевых узлов мировой торговли. «Если вы думаете, что война на Ближнем Востоке это где-то далеко и нас не касается, то посмотрите на цену телевизора, видеокарты или тормозных колодок через пару месяцев», – отмечают аналитики.

Для некоторых будет неожиданностью, что половина электроники и автозапчастей, которые попадают в Беларусь, шла именно через Ормузский пролив. Теперь корабли идут в обход Африки, что повышает страховки и ломает логистику.

Ормуз – узкое горлышко мировой торговли

Ормузский пролив – это узкая морская артерия между Ираном и Оманом. Через неё проходит примерно 20% всей мировой торговли нефтью и значительная часть газа. Любой конфликт там мгновенно бьёт по мировой логистике, пишет Reuters.

В начале марта 2026 года ситуация резко обострилась:

военные действия между США, Израилем и Ираном;

атаки на суда в Персидском заливе;

резкий рост стоимости фрахта.

Стоимость аренды супертанкеров на маршрутах из Ближнего Востока в Азию выросла до более 420 тысяч долларов в сутки, что стало историческим максимумом.

Крупные перевозчики начали сворачивать маршруты через Персидский залив и отправлять суда в обход Африки через мыс Доброй Надежды. Это увеличивает путь на тысячи километров и добавляет 10–15 дней к доставке.

Главный вопрос: при чём здесь Беларусь?

Для этого надо понять маршрут, как электроника и запчасти попадают в Беларусь. После санкций 2022 года поставки западной техники и автомобильных деталей в Россию и Беларусь изменились кардинально. Официальные дистрибьюторы ушли, и рынок начал жить за счёт параллельного импорта.

Суть проста: товар покупают в третьей стране, а затем перепродают в Россию или Беларусь без согласия производителя. Постепенно сложилась целая логистическая сеть.

Основные хабы параллельного импорта

ОАЭ (Дубай, Абу-Даби): крупнейший транзитный центр. Через свободные экономические зоны идут электроника, автомобили и оборудование.

Турция: перевалочный пункт для европейских товаров – от бытовой техники до автозапчастей.

Казахстан, Армения, Грузия: промежуточные страны для поставок европейских и азиатских товаров.

Китай и Юго-Восточная Азия: главные поставщики деталей и электроники, особенно автокомпонентов.

Фактически схема выглядит так:

ЕС / Китай → Турция или ОАЭ → Россия → Беларусь

ЕС → Казахстан / Армения → Россия → Беларусь

Почему именно Ормуз бьёт по электронике

На первый взгляд может показаться: «ну и что, это же нефтяной пролив». Но через Персидский залив проходит огромный поток контейнерных перевозок между Азией, Ближним Востоком и Европой.

Именно там расположены крупнейшие логистические пункты: Дубай (порт Джебель Али), Оман (порт Салала), Катар, Саудовская Аравия. Через них проходит огромный поток реэкспорта, а именно реэкспорт – основа параллельного импорта. Если этот узел ломается, ломается вся схема.

Что произойдёт с ценами

Эксперты рынка отмечают сразу несколько факторов роста цен:

Дорожает морская перевозка. (Фрахт вырос в разы из-за риска атак и страховок).

Растёт стоимость страхования. (Военные риски увеличили страховые премии для судов).

Удлиняется логистика. (Маршрут вокруг Африки значительно длиннее).

Ослабление российского рубля. (А белорусская экономика сильно зависима от российского рынка).

Вывод: многие товары в Беларусь поступают через российские поставки. Девальвация рубля автоматически увеличивает цену импорта. Уже сейчас логисты и импортеры прогнозируют рост цен на 20–30% на технику и автокомпоненты.

Какие товары подорожают первыми?

Наиболее чувствительные категории:

Электроника: телевизоры, ноутбуки, видеокарты, смартфоны, бытовая техника

Автозапчасти: кузовные детали, электроника автомобилей, датчики и блоки управления, стекла, элементы подвески

Например, сегодня значительная часть запчастей идёт из Китая и Турции, а пластмассовые детали и кузовные элементы – из стран Азии и Европы. Если логистика дорожает – цена деталей растёт почти автоматически.

Беларусь – тихий пассажир чужих санкций

Самое ироничное в этой истории то, что Беларусь вообще не участвует в ближневосточных конфликтах. Но экономика страны встроена в цепочки: Китай → Ближний Восток → Россия → Беларусь. И когда ломается один узел, эффект распространяется на весь рынок.

Получается странная картина: ракета летит над Персидским заливом, а через пару месяцев в Минске дорожает блок ABS для Volkswagen или новый телевизор.

Если конфликт затянется, наступит самый неприятный сценарий – длительная нестабильность. Тогда произойдёт три вещи:

Логистика окончательно перестроится на длинные маршруты.

Цены на нефть и перевозки останутся высокими.

Параллельный импорт станет ещё дороже.

А значит – техника и автозапчасти в Беларуси могут подорожать не временно, а надолго. «Поэтому для тех, кто ещё по-прежнему не интересуется политикой, стоит хотя бы понять одно – когда вы будете покупать новый телевизор или комплект тормозных дисков, вы платите не только за товар, вы платите за геополитику».

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