Продавцы цветов убегают от милиции в Минске 12 7.03.2026, 21:09

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Видеофакт.

В Threads опубликовано видео, как продавцы цветов убегают с товаром с остановки после того, как подъехала милиция, заметила «Салiдарнасць».

В комментариях к посту очевидца мнения белорусов разделились: кому-то жалко продавцов, другие возмущаются – «почему кто-то платит налоги, а кто-то – нет». Некоторые иронизируют, что сотрудники милиции просто хотели купить цветов.

«Не вижу ничего плохого, что студенты-школьники так работают. Большого урона государству они не нанесут, а работают вместо алкоголя и наркотиков».

«Если бы они продавали ещё дешевле в обход налоговой, то можно было бы посочувствовать. А так накрутка, как у всех, а то и больше. Хай бегают».

«Я раньше жила в Зелёном луге, возле трамвайного кольца. И там по одну сторону от Логойского тракта Первомайский район, по другую – Советский. Так они при виде милиции просто собирали свои манатки, переходили дорогу и продавали дальше в другом районе».

Несколько дней назад власти анонсировали «охоту» на нелегалов, продающих цветы без разрешения с 5 по 8 марта. МАРТ грозил за это штрафом до 50 базовых величин (2250 рублей).

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