Минчанин подарил знакомой чужой букет 9 7.03.2026, 21:35

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И заработал уголовное дело.

В Минске мужчина решил подарить знакомой букет цветов, который заметил в гардеробе одного из баров. Однако такой «подарок» обернулся для него уголовным делом.

В Московское РУВД столицы обратилась семейная пара. Они рассказали, что после празднования дня рождения в развлекательном заведении пропал букет стоимостью около 150 рублей.

По словам именинницы, в гардеробе она оставила три подаренных букета. Когда компания собиралась уходить, одного из них уже не оказалось.

Сотрудники милиции выяснили, что цветы забрал 38-летний житель Витебской области. В тот вечер он отдыхал в баре вместе с друзьями. Покидая заведение, мужчина заметил оставленные в гардеробе букеты, выбрал самый красивый и забрал его.

Позже он подарил этот букет своей знакомой.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о краже.

Правоохранители напоминают, что имущество, временно оставленное без присмотра — например, забытое или потерянное — всё равно считается находящимся во владении владельца. Присвоение таких вещей может квалифицироваться как кража.

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