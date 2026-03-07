Великобритания отправляет свой авианосец на Ближний Восток?
- 7.03.2026, 21:45
- 2,020
Экипажи HMS Prince of Wales предупредили о возможной миссии.
Великобритания готовит авианосец HMS Prince of Wales к возможному развертыванию на Ближнем Востоке, сократив срок его подготовки к выходу в море вдвое — до пяти дней. Об этом сообщает Sky News.
По данным издания, ускорение сроков готовности позволит кораблю быстрее отреагировать, если будет принято решение о его мобилизации.
Источник сообщил, что экипажи также предупредили о возможном развертывании на фоне операции США и Израиля против Ирана.
При этом Sky News отмечает, что данный шаг не означает немедленной отправки авианосца для усиления обороны Великобритании в Персидском заливе или в районе Кипра. HMS Prince of Wales, который несет на борту истребители F-35 и требует сопровождения других кораблей и подводной лодки, пока остается на базе.
Однако ускоренная подготовка дает премьер-министру Киру Стармеру больше возможностей для оперативного решения о его переброске при необходимости.
Сейчас авианосец HMS Prince of Wales базируется в Портсмуте.