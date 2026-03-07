Великобритания отправляет свой авианосец на Ближний Восток? 7.03.2026, 21:45

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Экипажи HMS Prince of Wales предупредили о возможной миссии.

Великобритания готовит авианосец HMS Prince of Wales к возможному развертыванию на Ближнем Востоке, сократив срок его подготовки к выходу в море вдвое — до пяти дней. Об этом сообщает Sky News.

По данным издания, ускорение сроков готовности позволит кораблю быстрее отреагировать, если будет принято решение о его мобилизации.

Источник сообщил, что экипажи также предупредили о возможном развертывании на фоне операции США и Израиля против Ирана.

При этом Sky News отмечает, что данный шаг не означает немедленной отправки авианосца для усиления обороны Великобритании в Персидском заливе или в районе Кипра. HMS Prince of Wales, который несет на борту истребители F-35 и требует сопровождения других кораблей и подводной лодки, пока остается на базе.

Однако ускоренная подготовка дает премьер-министру Киру Стармеру больше возможностей для оперативного решения о его переброске при необходимости.

Сейчас авианосец HMS Prince of Wales базируется в Портсмуте.

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