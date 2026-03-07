«Кто-нибудь покупает билеты на их концерты?»16
- 7.03.2026, 21:55
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Белорусы возмущены засильем российских артистов в стране.
Жительница Гомеля опубликовала в TikTok ролик, в котором показала концертную афишу города. На ней указаны выступления артистов, запланированные в городском общественно-культурном центре.
Автор видео обратила внимание, что в афише преобладают российские исполнители, при этом большинство из них ей незнакомы. В ролике она задаётся вопросом, почему в Гомель не приезжают более известные артисты. «Интересно, Гомель настолько деревня, что к нам не приезжают нормальные артисты? Их вообще кто-нибудь знает? Кто-нибудь покупает билеты на их концерты?» — говорит она.
На афише, попавшей в кадр, можно увидеть объявления о концертах российских исполнителей Олега Погудина и Валерия Сёмина. Видео быстро привлекло внимание пользователей: по состоянию на 6 марта 2026 года под ним оставили 759 комментариев.
@bochan_ekaterina
кто купил билеты на этих артистов🫣?♬ оригинальный звук - Екатерина Александровна