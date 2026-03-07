В клубе Месси раскрыли космическую зарплату аргентинца

В клубе Месси раскрыли космическую зарплату аргентинца7
- 7.03.2026, 22:06
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Это восьмизначные числа.
Знаменитый аргентинский футболист Лионель Месси, который недавно побывал в Белом доме по приглашению Дональда Трампа, зарабатывает десятки миллионов долларов, выступая за «Интер Майами».
Точную сумму журналистам раскрыл совладелец клуба MLS Хорхе Мас, сообщает Bloomberg.
«Причина, по которой мне нужны спонсоры мирового уровня, — высокая стоимость футболистов. Я плачу Месси, который стоит каждого цента, но это от 70 до 80 миллионов долларов в год. С учётом всех расходов», — заявил Мас.
«Интер Майами» в прошлом сезоне впервые в своей истории стал чемпионом MLS.