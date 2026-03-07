В клубе Месси раскрыли космическую зарплату аргентинца 7 7.03.2026, 22:06

8,068

Фото: Getty Images

Это восьмизначные числа.

Знаменитый аргентинский футболист Лионель Месси, который недавно побывал в Белом доме по приглашению Дональда Трампа, зарабатывает десятки миллионов долларов, выступая за «Интер Майами».

Точную сумму журналистам раскрыл совладелец клуба MLS Хорхе Мас, сообщает Bloomberg.

«Причина, по которой мне нужны спонсоры мирового уровня, — высокая стоимость футболистов. Я плачу Месси, который стоит каждого цента, но это от 70 до 80 миллионов долларов в год. С учётом всех расходов», — заявил Мас.

«Интер Майами» в прошлом сезоне впервые в своей истории стал чемпионом MLS.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com