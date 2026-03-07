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Минск оказался в подвале рейтинга лучших городов мира

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  • 7.03.2026, 22:17
  • 9,508
Минск оказался в подвале рейтинга лучших городов мира

Из соседей на худшей позиции только Москва.

Платформа Numbeo опубликовала рейтинг городов мира по качеству жизни в 2026 году. При составлении списка учитывались уровень безопасности, доступность и качество медицины, стоимость жизни, соотношение цен на жильё и доходов, уровень загрязнения, а также время, которое жители тратят на дорогу до работы.

Лидером рейтинга стала Гаага (Нидерланды). Остальные позиции в первой пятёрке также заняли нидерландские города — Утрехт, Эйндховен, Гронинген и Роттердам.

В десятку лучших также вошли Люксембург (Люксембург), Вена (Австрия), Амстердам (Нидерланды), Гент (Бельгия) и Нюрнберг (Германия).

Минск расположился на 215-м месте из 304 городов.

Если сравнивать с соседними столицами, то Вильнюс занял 90-ю строчку, Рига — 157-ю, а Варшава — 182-ю.

Москва в рейтинге оказалась на 242-м месте.

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