США отправили на Ближний Восток «убийц» «Шахедов»
- 7.03.2026, 22:33
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Они хорошо зарекомендовали себя в Украине.
Армия США спешно отправляет на Ближний Восток комплексы борьбы с дронами, проверенные в боевых условиях в Украине. Их цель — противодействие иранским «Шахедам», пишет The Wall Street Journal.
По словам американских чиновников, небольшое количество комплексов Merops из запасов армии США в Европе уже направили на Ближний Восток. Американский персонал будет не только эксплуатировать эти системы, но и обучать работе с ними других военнослужащих.
Один из американских чиновников сообщил журналистам, что Украина, вероятно, предоставит инструкторов. В издании напомнили, что ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что США и их региональные союзники обратились к Киеву за помощью в борьбе с иранскими дронами.
Кроме того, журналисты отмечают, что боевой опыт Украины вызывает интерес у Катара и других стран Персидского залива. Представители этих государств недавно посетили Украину, чтобы встретиться с украинскими производителями оружия.
В публикации также напоминают, что в 2025 году США и их союзники развернули несколько систем Merops в Польше и Румынии после вторжений российских беспилотников. Этот комплекс также получил широкое применение среди украинских военных.