закрыть
13 июня 2026, суббота, 0:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ анонсировали новый раунд переговоров Украины, США и России

6
  • 7.03.2026, 22:58
  • 2,414
СМИ анонсировали новый раунд переговоров Украины, США и России

Он может начаться на следующей неделе.

Новая встреча переговорной группы в трехстороннем формате Украина-США-Россия может состояться на следующей неделе, сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источник, приближенный к украинской делегации.

Переговоры должны были состояться 5 марта в Абу-Даби, однако из-за ситуации в Иране их перенесли. Сейчас место встречи еще определяют, как варианты рассматривают Стамбул или Женеву.

7 марта спикер Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп продолжает считать достижимым завершение войны России против Украины.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип
Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный
Решится ли Путин на это
Решится ли Путин на это Дмитрий Кулеба