СМИ анонсировали новый раунд переговоров Украины, США и России 6 7.03.2026, 22:58

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Он может начаться на следующей неделе.

Новая встреча переговорной группы в трехстороннем формате Украина-США-Россия может состояться на следующей неделе, сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источник, приближенный к украинской делегации.

Переговоры должны были состояться 5 марта в Абу-Даби, однако из-за ситуации в Иране их перенесли. Сейчас место встречи еще определяют, как варианты рассматривают Стамбул или Женеву.

7 марта спикер Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп продолжает считать достижимым завершение войны России против Украины.

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