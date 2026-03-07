СМИ анонсировали новый раунд переговоров Украины, США и России

СМИ анонсировали новый раунд переговоров Украины, США и России6
- 7.03.2026, 22:58
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Он может начаться на следующей неделе.
Новая встреча переговорной группы в трехстороннем формате Украина-США-Россия может состояться на следующей неделе, сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источник, приближенный к украинской делегации.
Переговоры должны были состояться 5 марта в Абу-Даби, однако из-за ситуации в Иране их перенесли. Сейчас место встречи еще определяют, как варианты рассматривают Стамбул или Женеву.
7 марта спикер Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп продолжает считать достижимым завершение войны России против Украины.