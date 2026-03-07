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Представители Пентагона приезжали в Украину с секретной миссией

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  • 7.03.2026, 23:26
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Представители Пентагона приезжали в Украину с секретной миссией

У Киева есть уникальный шанс убедить Трампа.

На прошлой неделе в Украину прибыли представители Пентагона, отвечающие за разработку и закупку новых средств противодействия дронам. Об этом 6 марта сообщило Politico со ссылкой на источники.

Речь идет о визите бригадного генерала Мэтта Росса и нескольких членов подразделения Joint Interagency Task Force 401.

Цель визита – обсуждение сотрудничества с Украиной в сфере противодроновых технологий и использование боевого опыта в уничтожении иранских дронов-камикадзе Shahed, который украинцы получили во время войны, начатой страной-агрессором Россией.

Киев разработал эффективные методы сбивания ударных беспилотников с помощью зенитных пушек, пулеметов на грузовиках, дешевых ракет и быстрых дронов-перехватчиков, способных уничтожать Shahed.

Представители Украины подтвердили, что интерес к их технологиям проявляют не только США, но и несколько арабских стран, пострадавших от атак иранских дронов в Персидском заливе. Обсуждаемые возможности предполагают поставки украинских перехватчиков дронов и обмен опытом в сфере БПЛА.

СМИ считают, что это открывает для Украины шанс продемонстрировать президенту США Дональду Трампу, что Киев «более надежный партнер, чем Москва».

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