Представители Пентагона приезжали в Украину с секретной миссией

Представители Пентагона приезжали в Украину с секретной миссией5
- 7.03.2026, 23:26
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У Киева есть уникальный шанс убедить Трампа.
На прошлой неделе в Украину прибыли представители Пентагона, отвечающие за разработку и закупку новых средств противодействия дронам. Об этом 6 марта сообщило Politico со ссылкой на источники.
Речь идет о визите бригадного генерала Мэтта Росса и нескольких членов подразделения Joint Interagency Task Force 401.
Цель визита – обсуждение сотрудничества с Украиной в сфере противодроновых технологий и использование боевого опыта в уничтожении иранских дронов-камикадзе Shahed, который украинцы получили во время войны, начатой страной-агрессором Россией.
Киев разработал эффективные методы сбивания ударных беспилотников с помощью зенитных пушек, пулеметов на грузовиках, дешевых ракет и быстрых дронов-перехватчиков, способных уничтожать Shahed.
Представители Украины подтвердили, что интерес к их технологиям проявляют не только США, но и несколько арабских стран, пострадавших от атак иранских дронов в Персидском заливе. Обсуждаемые возможности предполагают поставки украинских перехватчиков дронов и обмен опытом в сфере БПЛА.
СМИ считают, что это открывает для Украины шанс продемонстрировать президенту США Дональду Трампу, что Киев «более надежный партнер, чем Москва».