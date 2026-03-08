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Новые цели ЦАХАЛ в Иране

  • 8.03.2026, 8:52
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Новые цели ЦАХАЛ в Иране

Армия Израиля начала активно атаковать топливную инфраструктуру иранского режима.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу, 7 марта, провела массированные удары по топливным объектам в Тегеране.

Об этом сообщает CNN.

Издание сообщает, что что атака направлена на нефтяные хранилища, снабжающие топливом как гражданских потребителей, так и военные формирования в Иране.

Цели операции

«Это значительный удар, который является дополнительным шагом в усилении ущерба, нанесенного военной инфраструктуре иранского террористического режима», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Израильские военные подчеркивают, что удары нацелены на объекты стратегического значения, которые поддерживают деятельность вооруженных сил Ирана.

Последствия атак

На видео Reuters видно пламя и дым, поднимающиеся с нафтоперерабатывающего завода «Шахрана» в Тегеране.

Эти кадры демонстрируют масштаб разрушений и усилия ЦАХАЛ по ослаблению возможностей Ирана в снабжении военных объектов топливом.

Позиция руководства ЦАХАЛ

Начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Еяль Замир ранее заявил, что Израиль переходит к следующему этапу операции, однако конкретные шаги не раскрываются.

В видеозаявлении он отметил: «На этом этапе мы еще больше ослабим режим и его военный потенциал. Нас ждут дополнительные сюрпризы, которые я не намерен раскрывать».

Напоминаем, что Израиль приступает ко второму этапу войны с Ираном, сосредоточив авиаудары на подземных хранилищах Тегерана, где находятся баллистические ракеты противника.

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