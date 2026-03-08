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Новая война в Западном полушарии: Трамп и союзники готовят удары по наркокартелям

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  • 8.03.2026, 8:59
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Новая война в Западном полушарии: Трамп и союзники готовят удары по наркокартелям
Дональд Трамп
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

К инициативе президента США уже присоединились 17 государств.

Президент США Дональд Трамп заявил о создании новой международной военной коалиции, целью которой станет «искоренение наркокартелей» в странах Западного полушария.

Об этом сообщает Reuters.

Так, во время выступления 7 марта на саммите «Shield of the Americas», который проходил в городе Майами, Дональд Трамп заявил, что для развития региона необходимо «сломать власть картелей и преступных группировок», которые он назвал серьёзной угрозой безопасности и стабильности в Западном полушарии.

С этой целью он объявил о создании беспрецедентной военной коалиции «Americas Counter-Cartel Coalition». По словам американского президента, к новой инициативе уже присоединились 17 государств Центральной, Южной Америки и Карибского бассейна.

«Мы должны сломать власть картелей и преступных группировок. Они - угроза нашей стабильности, и мы ответим им жесткой силой», - заявил Трамп во время выступления.

В Белом доме говорят, что участники коалиции готовы использовать военные возможности и «жесткую силу» для борьбы с картелями.

Коалиция, по словам Трампа, предусматривает:

обмен разведданными между странами-участницами;

координацию военных и силовых операций;

совместные действия для выявления и уничтожения инфраструктуры наркокартелей и маршрутов наркотрафика.

Вашингтон также предлагает союзникам поддержку, включая военные ресурсы США.

В администрации США подчеркнули, что коалиция может расширяться, и другие государства могут присоединиться к ней позже. Еще бы, такие ключевые игроки региона, как Мексика, Бразилия, Канада и Колумбия, пока не присоединились к инициативе.

Кстати, для управления этим масштабным проектом Трамп создал новую должность - специального посланника США по вопросам «Shield of the Americas». На эту роль назначена Кристи Ноэм, которая теперь будет отвечать за то, чтобы дипломатия и военная сила работали как единый механизм.

Напомним, Трамп заявил, что США могут нанести наземные удары по наркокартелям где угодно. По словам Трампа, Вашингтон уже успешно заблокировал до 97% наркотрафика морем, используя удары по подозреваемым судам.

Как известно, Дональд Трамп направил свои усилия на масштабную борьбу с наркокартелями - для этого он привлек тысячи моряков и направил их в Латинскую Америку и Карибский бассейн.

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