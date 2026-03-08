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В Осло прогремел взрыв под зданием посольства США

  • 8.03.2026, 9:02
  • 9,118
В Осло прогремел взрыв под зданием посольства США
Фото: Javad Parsa/NTB/via REUTERS

Стали известны первые детали.

В столице Норвегии в ночь на 8 марта прогремел взрыв возле здания посольства США в Осло.

Об инциденте сообщила норвежская полиция, передают Agence France-Presse (AFP) и Вloomberg.

Согласно сообщению, взрыв произошел около 1 часа ночи по местному времени. Эпицентр происшествия находился в районе, где расположено американское дипломатическое представительство - объект, который и без того охраняется по усиленным протоколам безопасности.

Очевидцы сообщают о громком звуке, после которого на место происшествия за считанные минуты прибыли десятки экипажей полиции, пожарные и кареты экстренной помощи.

Текущая ситуация: пострадавшие и разрушения

По состоянию на эту минуту официальные источники сообщают следующее:

Жертвы: сообщений о пострадавших или погибших не поступало.

Оцепление: огромную территорию вокруг посольства временно заблокировали для пешеходов и транспорта.

Осмотр: взрывотехники и криминалисты проводят детальный осмотр места происшествия, собирая доказательства и проверяя район на наличие других опасных предметов.

Правоохранительные органы Норвегии пока очень осторожны в своих заявлениях.

Так, в полиции Осло подтвердили факт взрыва, однако отказались уточнять:

Природу взрыва: было ли это самодельное устройство, техническая неисправность или другое средство.

Умышленность: был ли инцидент целенаправленной атакой на посольство США.

Подозреваемых: есть ли задержанные или лица, чье присутствие возле дипмиссии в момент взрыва было зафиксировано камерами наблюдения.

Отметим, что данный инцидент произошел в период повышенной глобальной напряженности, когда дипломатические учреждения США по всему миру переведены на особый режим работы.

Полиция Осло продолжает опрашивать свидетелей и изучать записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить, был ли взрыв спланированной акцией.

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