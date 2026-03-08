Израиль нанес масштабные удары по нефтяным объектам Ирана
- 8.03.2026, 9:12
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ЦАХАЛ опубликовал кадры ударов и пожара.
В субботу, 7 марта, Армия обороны Израиля нанесла удары по нескольким комплексам хранения топлива в Иране. Там отметили, что они используются вооруженными силами террористического режима в Тегеране.
Об этом сообщили в ЦАХАЛ. Израильские ВВС под руководством армейской разведки нанесли удары по ряду объектов хранения топлива в Тегеране.
«Вооруженные силы иранского террористического режима непосредственно и часто используют эти резервуары для топлива для функционирования военной инфраструктуры. С их помощью иранский террористический режим распределяет топливо между различными потребителями, включая военные объекты в Иране», – сказано в сообщении.
В ЦАХАЛ показали, как выглядел пораженный объект. В сети публиковали кадры ударов и пожара, который вспыхнул после них.
«Это значительный удар, который является дополнительным шагом в углублении ущерба военной инфраструктуре иранского террористического режима. ЦАХАЛ будет продолжать действовать решительно, чтобы значительно ослабить возможности режима и устранить угрозы для Государства Израиль», – отметили в ЦАХАЛ.
Информационное агентство Fars писало, что израильскими истребителями были атакованы три нефтебазы на западе Тегерана. Были поражены объекты в районах Кухак и Шахран иранской столицы, а также в соседнем городе Кередж.