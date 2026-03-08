Алесь Беляцкий: В Беларуси изменения неизбежны, хунта не имеет поддержки 13 8.03.2026, 9:43

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Алесь Беляцкий

Существует много разных вариантов смены власти в нашей стране.

В Беларуси изменения неизбежны, потому что сегодня хунта, удерживающая власть, не имеет поддержки народа. Об этом нобелевский лауреат, бывший политзаключенный Алесь Беляцкий заявил в интервью британской газете The Times.

Алесь Беляцкий уверен, что Лукашенко живет взаймы, поскольку с трудом удерживает недовольство под контролем с тех пор, как объявил о победе на «выборах» 2020 года, которые международное сообщество в значительной степени осудило как сфальсифицированные.

«Будет ли это как в Испании после смерти Франко или как в Чехословакии во время Бархатной революции 1989 года — существует много разных вариантов.

Но я убежден, что в Беларуси эти изменения неизбежны, потому что сегодня эта хунта, которая удерживает власть, не имеет поддержки народа», — заявил Алесь Беляцкий.

Правозащитник и лауреат Нобелевской премии мира предупреждает о недопустимости ослабления санкций, которые, по его словам, помогли освободить его из режима Лукашенко.

— Без политических и экономических санкций мы бы остались в тюрьме, — сказал Беляцкий, предполагая, что эти меры дали рычаги давления, которые были необходимы для переговоров об освобождении политзаключенных.

По мнению бывшего политзаключенного, только резкое ухудшение экономической ситуации в Беларуси в последние месяцы заставило власти искать выход.

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